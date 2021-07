Slachtoffers vliegbasis beide uit België; Defensie heeft crash op beeld

Toen de piloot de F-16 niet meer onder contrôle had, was er nog iemand bezig aan het toestel. De piloot is met de schietstoel ontsnapt. De F-16 is een gebouw op de vliegbasis ingereden.

Volgens basiscommandant Henk Doorten zijn er beelden van het incident. Het zou zich allemaal in een paar seconden hebben afgespeeld. De slachtoffers die allebei uit België komen, liggen in het ziekenhuis, waar ze het naar omstandigheden goed maken, zo zegt Doorten.

'Onderdeel van het werk'

Toch noemt de basiscommandant het ongeluk op de vliegbasis 'part of the business'. "Dit hoort bij het opereren. Er vinden incidenten plaats, dit is een van de incidenten", zegt Doorten.

Volgens hem wordt er door de piloten geoefend voor dit soort situaties. "Het is iets wat je ook beoefent in de simulator, dat een vliegtuig een mogelijkheid heeft dat als er er iets misgaat met de motor, dat die motor dan accelereert. De procedures zijn ook toegepast door de vlieger. Ook hulpdiensten in veld hebben adequaat erop gereageerd. In die zin is het onderdeel van het werk."