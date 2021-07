Ald-piloat: "Sjitstoel brûke je allinne as it echt net oars kin"

"Foar safier ik it betinke kin is it tastel op hol slein, dat ding is riden gien sûnder dat de piloat der wat oan dwaan koe. Hy hat in gebou op him ôf sjen kommen", seit Bekkema. De F-16 hat in sjitstoel dêr't je ek op de grûn noch út springe kinne. "By de F-16 kinne je eins ûnder alle omstannichheden der út springe. Dat hat dizze man, foar safier ik it begrepen ha, dien."

De F-16's

Hjoed hie der in feestlik ôfskied wêze moatten fan de F-16's op fleanbasis Ljouwert. As âld-piloat sjocht Bekkema, nettsjinsteande it ûngelok, dochs posityf werom op de F-16's. Bekkema: "It tastel wie foar syn tiid in revolúsjonêr tastel. Dat is no de F-35 ek wol, mar hiel oars. De F-16 wie echt in hiel goed tastel."