Knuffelknyn moast sinjaal wêze dat famke (15) te jong wie foar seks; Justysje easket selstraffen

Justysje easket no 20 moannen sel tsjin in man út Drachten (40), plus tsien moannen ûnder betingst. Tsjin in man út Frjentsjer (23) is seis moannen sel easke, plus fjouwer ûnder betingst.

Tsjin in man fan 47 út Delfsyl is 15 moanne sel easke, wêrfan fif ûnder betingst.

"Ik heb verkeerd gehandeld"

De man út Drachten hat foarich jier trije kear seks hân mei it famke. Yn de rjochtseal bruts er. "Dit is verschrikkelijk voor het meisje. Ik heb verkeerd gehandeld. Dit is zo stom van mij. Ik had moeten weten dat ze zo jong was."

De man wurdt ek fertocht fan bedriging. Hy soe jild werom easke ha, omdat se 'net levere wat hy woe'. Hy drige nei har âlders te stappen, of nei de plysje, om har oan te jaan.

"Hij zou haar geheim openbaren. Behoorlijk intimiderend. En toen wist hij al dat ze minderjarig was. Hij was op zoek naar een vaste escort in de buurt. Zo stuurde hij haar een bericht dat ze haar pooier wel kan worden en dat hij dan gratis seks zou krijgen", sei de offisier fan justysje.

Neffens in psycholooch is de kâns op werhelling grut. De man moat behannele wurde, seit er.

Seks yn de auto

De man út Frjentsjer hat ien kear seks hân mei it famke, yn syn auto op in parkearplak yn Drachten. Neffens Justysje hat de man te min dien om har leeftiid te kontrolearjen. "Als je je je op het pad van prostitutie begeeft zitten daar risico's aan. Je moet weten dat er zoiets kan gebeuren", sei de offisier.

De fertochte seit dat er net wist dat it famke minderjierrich wie. "In de advertentie stond dat ze 19 was. Ik had geen redenen om te denken dat ze 15 was."

De man hat in ienmanssaak, en in selstraf soe dêr grutte gefolgen foar ha, seit er. "Dan verlies ik al mijn klanten, dan kan ik net zo goed stoppen."

Mear fertochten

In dei earder stiene twa mannen fan 22 jier âld foar de rjochter yn deselde saak. Tsjin harren easke Justysje ek selstraffen.

Letter op de dei moatte noch twa klanten foarkomme. Dat giet om in man út Ljouwert en in man út Delfsyl. En freed moatte der noch trije mannen foar de rjochter ferskine, dy't seks mei it famke hân ha.