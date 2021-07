Ryksadviseur Veldhuis kritysk oer Lelyline: Fryslân kiest ferkeard

Veldhuis fynt it Deltaplan in apart foarstel en hat it folgjende advys foar Fryslan: "Kies niet nu voor het importeren van een probleem dat je zelf niet hebt, om een spoorlijn binnen te halen. Volgens mij heeft Fryslân hele andere kwaliteiten, zoals rust en ruimte en mooie dorpen en kleine steden."

De ryksadviseur is fan betinken dat it Noarden en ek Fryslân earst sels in takomstfyzje meitsje moatte, foardat in yngripend beslút nommen wurdt oer de Lelyline yn kombinaasje mei de 220.000 ekstra wenten.

Veldhuis betwivelet ek oft de Lelyline Fryslân wol safolle opleverje sil. De spoarline is neffens him foaral yn it belang fan Grins en Amsterdam. In flugge trein hat ommers sa min mooglik tuskenstops. Hy hâldt sels rekken mei in flugge trein dy't tusken Amsterdam en Grins allinnich yn Lelystêd stilhâldt en yn heech tempo oan It Hearrenfean en Drachten foarby rydt. "Een vlugge trein die vaak stopt, is een trein die niet bestaat."