F-16 yn de problemen op Ljouwerter fleanbasis; twa ferwûnen

It ynsidint wie op it taksyplatfoarm, dat leit midden op de fleanbasis. De piloat is nei it sikehûs brocht. In persoan dy't yn it gebou oan it wurk wie dêr't de fleantúch ynried, is ek licht ferwûne rekke. Dy is op it plak fan it ynsidint behannele.

Hoe't de problemen ûntstean koenen, is op it stuit net bekend. Dat wurdt noch ûndersocht. Under oare de Onderzoeksraad voor Veiligheid sil op de fleanbasis in ferkennend ûndersyk dwaan nei it ynsidint.

Drok op de spottersbulte

Fleantúchspotter Tycho Del Grosso seach it gebeuren. "We stonden bij de spottersbult bij Marsum", fertelt er. "Ineens hoorden we heel veel kabaal. En op dat moment zie ik een staart van een F-16 over het platform rollen op redelijk harde snelheid."