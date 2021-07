Lêste F-16 fljocht út: ein fan in tiidrek op de fleanbasis fan Ljouwert

En dy lûdsgrinzen soargen fuort foar ûnrêst. Der wie sprake fan it ôfbrekken fan 124 wenten yn Marsum. It doarp kaam yn opstân en yn 1985 wie de ôfbraak fan de baan en is in grut tal huzen isolearre.

Al mei al foel de ferwachte lûdsoerlêst ta, seit Verf. "Benammen yn de lâning is it in ridlik stil tastel. As dy âlde F-104 jûns fleach en werom kaam fan in misje, dan koest gewoan net sliepe. Dat foel mei de F-16 yn in goed isolearre hûs genôch ta."