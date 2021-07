Wat kin tennisser Sander Arends op Wimbledon dit jier?

Dat is net foar it earst. Arends en Middelkoop ha in pear jier lyn gearwurke yn it gersseizoen. Dat smiet doe in finaleplak op by it toernoai fan Antalya yn Turkije, en op Wimbledon hellen se doe de twadde ronde.

Wat meie we fan Arends en Middelkoop ferwachtsje?

Matwé Middelkoop is de nûmer 35 fan de wrâld, Arends de nûmer 92. Hoewol't it gjin fêst koppel is, kenne de manlju inoar wol goed. Se binne bûten it tennis ek freonen. Neffens Arends kin dat helpe, om't se fan elkoar witte hoe't der spile wurdt en wat se oan elkoar ha.