Dútslân hat min nijs foar Lelyline: rappe trein Grins-Bremen 'net ynteressant'

"It giet by treinferkear net allinnich om de koartste rûte, mar ek om hoe fluch de trein oer in trasee ride kin. Alle treinen út Skandinavië wei sille yn de takomst oer Hannover of Osnabrück ride. In flugge trein fan Skandinavië oer Hamburg nei Grins leit net foar de hân."

Oerlis mei Van Veldhoven

Ferlemann hat yn syn funksje geregeld oerlis mei syn Nederlânske kollega Stientje van Veldhoven en ek mei de NS-direksje. Dy binne it neffens him iens mei it Dútske stânpunt dat in rappe ynternasjonale treinferbining rendabel wêze moat.

"It is mar hiel bot de fraach oft in flugge spoarline Grins-Oldenburg-Hamburg wol út kin. Doe't we dat ûndersocht hawwe, wie dat net sa. De grutte fraach is en bliuwt: binne der wol genôch reizgers foar in flugge trein troch it Noarden? Ik sjoch se op dit stuit net."

Gjin plannen foar Trans-Europa-Express

Dútslân hat koartlyn in grutte konferinsje holden oer de takomst fan it ynternasjonale treinferkear. Op dy konferinsje stie it nije treinkonsept TEE, de Trans-Europa-Express, sintraal. De TEE is in flugge ynternasjonale trein dy op syn minst twa steatsgrinzen passearret, lykas in flugge trein fan Eastenryk nei Nederlân.

Op de kaart fan de mooglike TEE-ferbiningen stiet yn Noard-Nederlân en ek hiel Noardwest-Dútslân net ien spoarline tekene.

Stikkene spoarbrêge

Dat de spoarferbining tusken Grins en Oldenburg net yn byld is hat mooglik ek te krijen mei de stikkene Friesenbrücke. De 70 jier âlde spoarbrêge oer de Eems is yn desimber 2015 fernield troch in slimme oanfarring en leit der 5,5 jier letter noch krekt sa by.