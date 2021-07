Avantia betinkt slachtoffers moderne slavernij mei fyftjin skilderingen op fazen

Damberg is berne yn Ljouwert en wennet no op Curaçao. Op it eilân yn de Antillen is de slavernij in part fan de skiednis en de kultuer. Damberg is ien fan de dielnimmers oan Free Heri Heri. Under dy namme binne yn ús provinsje ferskate aktiviteiten. Heri heri is in Surinaamsk gerjocht dat eartiids it belangrykste iten fan slaven wie.

Ljouwerters kinne tongersdei fergees heri heri priuwe. It fergees diner stiet ûnder lieding fan kok Reitse Spanninga en Judith Cyrus. Nei it iten is der in kuiertocht troch de Ljouwerter binnenstêd, by lokaasjes del dy't in rol spile ha yn it Fryske slavernijferline.

Damberg is dizze dagen yn Ljouwert, dêr't se keramyske fazen beskilderet mei ôfbyldings fan Sinezen. Se docht dat op fersyk fan Open Stal yn Aldeberkeap. Dy ha dit jier as tema 'tolerantie, vrijheid en vrede'.

Fazen foar slachtoffers moderne slavernij

Yn it atelier fan Lies Huet yn de Blokhúspoarte wurket Damberg oan har projekt. Se beskilderet fyftjin fazen, dy't symboal steane foar de moard op 15 Sinezen yn 1942 op Curaçao troch de militêre bewakers fan in dochterûndernimming fan Shell.