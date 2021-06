Jan Teade Nauta wint earste fierljepwedstriid, Van der Wal fier by froulju

Nauta sette syn winnende ôfstân del yn syn twadde poging. Hy ljepte 71 sintimeter fierder as de nûmer twa by de senioaren, Nard Brandsma fan Warkum. It tredde plak wie foar Age Hulder út Tytsjerk mei 18,41 meter. De ferrassende Fryske kampioen fan foarich jier, Rutger Piersma, kaam net fierder as 16,15 meter. Hy waard dêrmei sânde.

Yn de oergongsklasse sprong Jarno Hoekstra fan Drylts nei 18,64 meter, fierder as alle oare senioaren útsein Nauta.

Protte junioaren fierder as senioaren

Tal fan junioaren ljepten fierder as de senioaren. Haanstra wûn dus yn syn wenplak mei 19,16 meter. Mar ek Riemer Durk Krol fan Heech (18,51, in persoanlik rekôr) kaam fier. En Wisse Broekstra, dy't dit jier foar it earst by de junioaren meidocht, sette mei 18,10 meter in prima ôfstân del, goed foar it tredde plak.

Topsprong Marrit van der Wal

Marrit van der Wal pakte, sa as sa faak, de winst by de froulju. Har winnende ôfstân wie 17,08 meter. Dat is de bêste ôfstân ea yn in seizoensiepening en presys like fier as de bêste ôfstân dy't foarich seizoen yn it hiele jier delset is by de froulju.