Dantumadiel yn heger berop yn subsydzjesaak MFC Feanwâlden

MFC MynSkip soe yn totaal mear as in miljoen subsydzje krije. De útspraak fan de rjochter soe betsjutte dat de ferliende subsydzjes yn stân bliuwe en troch de gemeenteried fierder behannele wurde moatte.

It kolleezje fan Dantumadiel 'sjocht arguminten' om yn heger berop te gean. "De uitspraak is vooral opgehangen aan de letterlijke formuleringen van de raadsbesluiten", skriuwt it kolleezje yn in parseberjocht. Neffens it kolleezje stelt de ried allinnich budzjet beskikber en giet it kolleezje sels oer it echt takennen derfan.