Rouboerd nei 226 jier werom yn Ljouwerter tsjerke

Op it rouboerd is in grutte helm mei reade en wite fearren te sjen. It famyljewapen fan Douwe Aylva van Loo, twa krusende swurden en fjouwer klaverkes op in reade achtergrûn, stiet yn it midden. Dêr omhinne stean sechstjin famyljewapens, allegearre fan foarâlden fan dizze Aylva.

Ferdwûn yn 1795

Under ynfloed fan de Frânske besetter moasten roubuorden yn 1795 fuorthelle wurde. It wiene 'haatlike oerbliuwsels fan ûngelykheid en heechmoed', sa waard sein. Famyljewapens op grefstiennen waarden ek fuorthelle. Nei de Frânske tiid kamen in soad roubuorden wer boppe wetter.

It rouboerd fan Aylva van Loo wie de ôfrûne jierren yn partikuliere hannen. De hjoeddeistige eigener hat it no skonken oan de tsjerke.