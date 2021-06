Deputearre wol 'sterkere' stúdzje Frysk en in nije heechlearaar mei 'Frysk profyl'

De deputearre pleitet foar in folweardige stúdzje, wêrby't it Frysk 'yn syn folsleine hear en fear' bestudearre wurde kin. "As it heal kin moatte we wer werom nei in selsstannige stúdzje Frysk."

De woartels fan de taal trochjaan

De deputearre is har bewust dat it tal studinten Frysk net sa grut is. "De wearde by it Frysk sit him net yn de oantallen, mar it sit him yn de kennis fan de roots fan ús taal, en ek fan fakken as it Aldfrysk. Je hawwe minsken nedich dy't de woartels fan de taal goed kenne en dy ek trochjaan kinne."

Poepjes hat begryp foar it prinsipe fan de 'akademyske frijheid' dy't de RUG útdrage wol. "De polityk moat gjin minsken oanstelle, mar hielendal gjin ynfloed is ek in brêge te fier. We moatte hjir in wei yn fine."