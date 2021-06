Primeur foar Skylge en Amelân: bern fan 12 jier en âlder kinne moarn prik helje

Skylgers tusken de 12 en 17 jier kinne op tongersdei, freed, sneon en snein delkomme foar in prik. Amelanners kinne de kommende trije dagen teplak. Se hoege gjin ôfspraak te meitsjen en ha gjin útnûgingsbrief nedich. In identiteitsbewiis of boargerservicenûmer is genôch.

Earder ek al spesjale faksinaasjedagen

It is noch net bekend hoe't Flylân en Skiermûntseach de faksinaasjes regelje. Foar de folwoeksenen op de Waadeilannen wienen earder ek spesjale faksinaasjedagen. De GGD kaam doe nei de eilannen, sadat de eilanners net nei it festelân hoegden. Op de fjouwer eilannen wenje yn totaal sa'n 10.000 minsken.

Yn de rest fan it lân kinne bern fan 12 jier en âlder fan freed ôf in ôfspraak meitsje foar in coronaprik. Fan 10.00 oere ôf binne de âldsten oan bar, dy't yn 2004 berne binne. Dêrnei wurdt alle dagen sjoen oft nije bertejierren útnûge wurde kinne. De earste prikken wurde fan takom wike ôf set.