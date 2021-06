RIVM: Fyftjin nije coronabesmettingen yn Fryslân

Yn Fryslân binne yn de ôfrûne 24 oeren fyftjin nije coronabesmettingen registrearre. Dat meldt it RIVM. Dat binne der fjouwer mear as tiisdei. Doe gie it om alve besmettingen.

It deistige tal besmettingen fan de lêste trije wiken (komt de grafyk net goed yn byld, klik dan hjir):