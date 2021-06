Omrop TIP: Portret fan Anne Feddema yn Weromrop.tv

Byldzjende keunst, gedichten en muzyk rinne yn inoar oer yn syn wurk. Skilder Kandinsky dûkt op yn syn gedichten, mar hy skriuwt likegoed ek in fers (yn it Liwwadders) oer in kertier út it libben fan in patatboer.

Muzikaliteit

Muzikaliteit spilet in grutte rol yn syn foardracht. Yn syn gedichten brûkt er gauris selsbetochte wurden. "It Frysk is in geweldige taal om te brûken. Ik foarmje wurden oant se passe yn it gehiel. Sa moatst taal ek brûke."

Yn syn wurk snijt er grutte tema's oan (leafde en dea) mar docht dat op boartlike wize. "Alles hat ritme, kleur en beweging en dêrtusken beweech ik mysels. It is net allinne mar fleurich troch it libben, úteinlik hat it mear mei libbenskrêft te meitsjen. It is aardich ast oan de ein fan de dei sizze kinst: ik ha hjoed wer in bytsje minske west. Dat fyn ik al hiel wat."