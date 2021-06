Dosint Bert Mul wint rjochtsaak tsjin Tjalling Koopmans College Hurdegaryp

Mul waard op non-aktyf steld nei in kritysk ynterview by Omrop Fryslân. De lieding fan de skoalle ferwyt him dat hy de belangen fan de ûnderwiisynstelling skeind hat.

De dosint krige it ferwyt dat hy sein hie dat de skoalle in 'malafide organisaasje' is dy't de learlingen 'gizele'. Ek soe Mul ûnderdiel wêze fan in plan om de ûnderwiisynstelling yn in kwea deiljocht te setten. De dosint seit dat fan beide gjin sprake is. Omrop Fryslân brûkte foar it ferhaal in grut ferskaat oan boarnen.