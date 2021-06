Twa Friezen ferskine foar rjochter yn grutte misbrûksaak 15-jierrich famke

Previnsje

Faak doare de slachtoffers net nei de plysje te stappen en oanjefte te dwaan. "Dat is heel moeilijk. Die uitbuiters dreigen met bekendmaking aan ouders of school. Er is veel sprake van schaamte. De drempel om naar de politie te stappen is vaak hoog." Neffens Kelder bart dit oeral. "Het beeld dat het alleen in grote steden plaatsvindt, is allang achterhaald. Het komt voor op iedere school en in elk dorp."

Kelder advisearret skoallen om oan previnsje te dwaan: "Meisjes moeten er vooral over praten, met ouders of een docent. Het kan ook met een hulpverlener, via chatmetfier.nl. De impact op een slachtoffer is groot, ze lopen een trauma op."