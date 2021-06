Twadde Keamer: 'Regear moat rezjy nimme by it innen fan jild foar slûs Koarnwertersân'

It bedriuwslibben moat in lytse 30 miljoen bydrage oan de ferbreding fan de slûs. Earder wie it de bedoeling dat de provinsje dat jild sammele, mar dat blykt wetlik net tastien te wêzen.

De Twadde Keamer wol no dat der noch dit jier nije ôfspraken oer it innen fan it jild makke wurde, sadat it ferbreedzjen fan de slûs begjinne kin.