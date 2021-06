​​​​​​​Kampanje moat gedrach nije soarte toerist op It Amelân feroarje

Neffens Faber is it wichtich dat de toeristen harren bewust binne fan hoe't it wurket op it eilân: "Als je weet wat ergens de regels zijn, dan kun je je daar op aanpassen. Dan loopt het wat soepeler, dan begrijpen de mensen elkaar beter."

"In de slogan staat het woord 'welkom' en dat is het allerbelangrijkste. Wij willen heel gastvrij zijn. Daar staan we om bekend en dat horen we ook terug van mensen. We willen dan ook alleen maar aangeven hoe het hier werkt. We hopen dat met deze campagne mee te kunnen geven", seit Faber.

Neffens de wethâlder is der in tanimmende fraach nei hanthavenjen fan de rigels. De gemeente sil besykje oan dy fraach te foldwaan.