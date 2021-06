Epke Zonderland: "In olympyske medalje is net realistysk"

Wûnder

It moat syn lêste keunstke wurde, de Olympyske Spelen fan Tokio. Dêrnei hat it moai west foar de yntusken 35-jierrige Epke Zonderland. Mar dêr't de bûtenwacht him sjocht as ien fan de absolute favoriten foar OIympysk goud, reizget Zonderland nei Tokio sûnder al te hege ferwachtingen.

"It soe al in wûnder wêze as ik myn eigen oefening dwaan kin. Dêr sitte fjouwer flechteleminten yn. It is realistysker om trije flechteleminten te dwaan en dan mar hope dat dat genôch is foar de finale. Dêr gean ik foar. Das wol in oare mindset, mar realistysker as olympysk goud."

Fjouwer wiken

Op 11 july stapt Epke op it fleantúch rjochting Tokio. Hy hat noch fjouwer wiken om op topnivo te kommen, want op 24 july is de kwalifikaasje foar de rekstôkfinale.