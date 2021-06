Man (59) oanholden foar it dwaan fan falske 112-meldingen

In 59-jierrige man út Noardeast Fryslân is oanhâlden foar it dwaan fan ferskate falske meldingen fia 112. Hy melde de ôfrûne tiid tige earnstige ynsidinten lykas ûngelokken mei auto's en persoanen dy't yn it wetter lizze soene. By dit soarte fan meldingen gean altyd meardere helptsjinsten nei de lokaasje. De meldingen hawwe laat ta in soad ynset om 'e nocht.