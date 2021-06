SC Cambuur mei 23 spilers nei It Amelân, ôfskied fan Antonia

"Ieder gaat zijn eigen weg, maar we houden wel contact", sa hâldt technysk manager Foeke Booy noch in slach om 'e earm wat Antonia oanbelanget. "Het budget is zodanig dat we andere keuzes moeten maken."

Antonia en in delegaasje fan Cambuur koene pas dizze wike om 'e tafel, om't hy de ôfrûne wiken yn aksje kaam foar it nasjonale alvetal fan Curaçao. Dizze wike wie de oanfaller efkes werom yn Nederlân en koene de saken bepraat wurde.