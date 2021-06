Tal coronabesmettingen wer wat omheech: alve gefallen fêststeld

Lanlik

Lanlik binne 552 nije coronagefallen registrearre. Yn de ôfrûne wike wiene der yn trochsneed 601 besmettingen de dei.

Der waard yn Nederlân yn de ôfrûne 24 oeren gjin coronapasjint opnaam op in intensive care. Dat is foar it earst sûnt it Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding healwei oktober begûn mei it dielen fan dy gegevens.