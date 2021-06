Omrop TIP: portret fan Reboelje yn Weromrop.tv

Reboelje is yn 1987 oprjochte. De band bestiet út Rommert Reitsma, Durk Hogendorp, Tsjerk Bootsma, Marius de Boer en Tiede Lanting. Al as jonkjes dreamden Durk en Tiede, beide fan Wommels, dat se oait nochris yn It Dielshûs yn har doarp spylje soenen. "Dy dream is no útkaam."

It earste optreden fan Reboelje wie in talintejacht yn Drinte. "We waarden dield earste", fertelt ien fan de bandleden. Datselde jier stiene se ek op Aaipop dat doe foar it earst organisearre waard. "As pauze-act, want de programmearring wie al rûn." It nûmer 'Deade man' spilen se mei wite maskers op.

Sfear

De muzyk wurdt betitele as 'teatraal, Frysk en serieus.' "It moat sfear hawwe", sizze de leden sels. Marius de Boer skriuwt de measte teksten. "As it my rekket yn de búk, wit ik dat it goed is. By it sjongen hearst oft it klear is. Dan begjint sa'n tekst wat te sizzen."