Bruine vloot kan vanaf vandaag subsidie aanvragen

Over financiële steun voor de Bruine vloot is lang veel onduidelijkheid geweest. De steun was al in augustus 2020 toegezegd, maar pas in mei werd duidelijk wie er in aanmerking komt en hoe het geld verdeeld moet worden.

Toen werd ook bekend dat het schip waarvoor subsidie wordt aangevraagd, ouder dan vijftig jaar moet zijn en dat de schipper minimaal 30 procent omzetverlies moet hebben. Ook moet het gaan om meer dan 1000 euro aan vaste lasten.

Het lange wachten was erg zwaar voor de schippers van de Bruine vloot. Ze konden ook niet eerder dan 5 juni weer varen vanwege de coronamaatregelen.

'Belangrijke bijdrage'

De vloot "levert een belangrijke bijdrage aan het levend en toegankelijk houden van de Nederlandse geschiedenis als zeevarende natie", zo vindt het kabinet. Tot 24 augustus kunnen organistoren van historische zeiltochten de subsidie aanvragen.