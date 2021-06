FIDEO: 4 eks-coronapasjinten moetsje mekoar: "De omjouwing sjocht it net sa asto it sjochst"

"It is hiel konfrontearjend dat no it libben wer iepengiet foar elkenien", seit Kyra Cuperus fan 22 jier. In heal jier lyn krige se corona en har libben is noch hieltyd net wer sa as it eartiids wie. Se kin net wurkje of sporte en hat gjinien yn har omjouwing dy't itselde meimakke hat. Dêrom hat Omrop Fryslân in moeting regele mei noch trije oare eks-coronapasjinten yn De Pleats yn Burgum.