Hans Wiegel slacht earste peal foar proef-wolvestek by Boyl

By Boyl wurdt tiisdei in earste 25 meter proefstek delset op it lân fan in boer, njonken grins mei Drinte. Foarsitter Bouma jout oan dat Boyl mei opsetsin keazen is: "Yn Boyl waard op 4 april 2018 de earste Fryske skiep pakt troch in wolf. Dêrom hawwe wy dit plak keazen. It is it begjin fan de ein fan de opmars fan de wolf."

De stichting is benaud foar de gefolgen fan de komst fan de wolf foar it fee. "Jo kinne de liuw en it laam net njonken inoar litte en ferwachtsje dat se freontsjes wurde," sei Bouma earder.

Pilot fan pear kilometer

Fia it Drents-Friese Wold kaam al ferskate kearen in wolf Fryslân binnen. Sa'n fiif boeren tusken de Verwersweg en de Doldersumsestraatweg by Boyl helpe oan it stek mei. Bouma hopet dat der oan de ein fan de simmer in proefstek fan in oantal kilometers stiet. De stichting wol úteinlik in stek om it greidegebiet fan Fryslân hinne.