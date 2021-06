Brune float kin fan hjoed ôf subsydzje oanfreegje

Oer it stipejild foar de Brúne Float is lang ûndúdlikens west. De stipe wie al yn augustus 2020 tasein, mar pas yn maaie waard dúdlik wa 't yn oanmerking komt foar de stipe en hoe 't it jild ferdield wurde moast.

Doe waard ek bekend dat it skip dêr't subsydzje foar oanfrege wurdt âlder wêze moat as fyftich jier en dat de skipper minimaal 30 prosint omsetferlies hawwe moat. Ek moatte de fêste lêsten mear as 1000 euro wêze.

It lange wachtsjen wie tige dreech foar de skippers fan de Brune float. Sy koene ek net earder as 5 juny wer farre fanwege de coronamaatregels.

'Belangrijke bijdrage'

De float "levert een belangrijke bijdrage aan het levend en toegankelijk houden van de Nederlandse geschiedenis als zeevarende natie", sa fynt it kabinet. Oant 24 augustus kinne organisatoaren fan histoaryske syltochten de subsydzje oanfreegje.