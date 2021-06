Wender krijt seis tiny houses by soarchopfang De Marene yn Ljouwert

Cor Schaafsma leit út dat der by De Marene minsken opfongen wurde dy't dak- of thúsleas binne. "Der is gjin ferfolch mooglik, dus wy wolle soarch en begelieding beide. Faak binne it minsken dy't net mear selsredsum binne. Wy fange hjir op dit stuit 52 minsken op. By alle minsken spilet in soarchaspekt."

Op eigen terrein

Mar it mei-inoar wenje past net by eltsenien, seit Schaafsma. "Net alle minsken fine in plak yn de groepsfisy. Guon hawwe wat minder prikkels nedich. En wy krigen ek fragen foar opfang, bygelyks by de nachtopfang. Dêrom hawwe wy nei ús eigen terrein sjoen: wat is dêr mooglik?"

Foar Wender binne de tiny houses in moaie oplossing, om't sy nei 1 jannewaris ek oanbieder binne yn de Wlz-GGZ (Wet langdurige zorg). In gruttere groep minsken kin dus in berop dwaan op it saneamde 'Beschermd Wonen.'