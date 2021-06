Brân by meganisaasjebedriuw yn Easterein: troch yngripen soad skea foarkaam

Yn Easterein stie it dak fan in loads yn 'e brân. It giet om it dak fan in meganisaasjebedriuw oan de Sibadawei. Der kaam in soad reek frij, dêrom frege de Fryske brânwacht omwenners om ramen en doarren ticht te hâlden. Troch it rappe yngripen fan de brânwacht koe der in soad skea foarkommen wurde, want net fier fan it bedriuw leit in oalje- en banne-opslach.