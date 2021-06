300 Friezen diele harren ferhaal oer neisleep corona: "Mijn hele leven is weg"

Kyra Cuperus is noch mar 22 jier âld, mar sa fielt se har net: "Ik fiel my krekt in beppe. In jong persoan yn in âld lichem. Ik sporte trije kear per wike. Ik wie hiel fit. No ha ik gjin libben mear. Ek gjin sosjaal libben mear. Ik kin der mei gjinien oer prate, freonen ha nearne lêst fan hân. Ik fiel my iensum."

In soad fan de minsken dy't in reaksje jûn ha, fiele harren net begrepen troch de minsken dy't sûn troch it libben gean. Just om't it firus sa nij is. Se jouwe oan dat it coronafirus noch hieltyd sjoen wurdt as 'mar in grypke' en ha it dêr dreech mei.