Dosint Bert Mul wol skoaljier yn Hurdegaryp ôfmeitsje; rjochter docht woansdei útspraak

In doelfêste aksje om de Stichting voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO) skea te dwaan, sa sjocht de lieding fan de skoalle it interview fan Mul. It wie in foaropset plan, fynt it bestjoer, krekt sa as in publikaasje yn deiblêd Trouw. De krante skreau deselde sneon as it interview mei Mul by Omrop Fryslân oer misstannen binnen de skoalle.

Koördinearre aksje

Mul waard skorst nei't er syn ferhaal dien hie by Omrop Fryslân. De skoallieder, Petra Schutte, ferwyt Mul dat hy sein hat dat de skoalle in 'malafide dictatoriale organisatie is met de leerlingen als gegijzelden'. De dosint ûntkent dat. Ut it interview docht ek nearne bliken dat Mul dat sein hat. Omrop Fryslân hie foar it ferhaal meardere boarnen, wêrûnder ek anonime.

It koe net oars, sa wie it ferhaal fan advokaat Joan Du Bois dy't de skoalle fertsjintwurdige, dat hjir sprake wie fan in koördinearre aksje. Earst Trouw, dan Omrop Fryslân. Mul en de oare dosinten dy't net bliid wienen mei de gang fan saken yntern, soenen sa harren gram helje wolle. Dat soe bliken dwaan út app-gesprekken fan dosinten ûnderling. En dus hat Mul it Tjalling Koopmans College bewust yn in min deiljocht set en kostet dat de skoalle learlingen, is de redenearring fan it skoalbestjoer.