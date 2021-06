Ald-international Theo de Jong: "Het leek wel of ze drie ton beton in de benen hadden"

Theo de Jong (1947) waard berne yn Ljouwert. Dêr hat hy de earste jierren fan syn libben trochbrocht. Dêrnei ferhuze er nei Amsterdam, dêr't er as fuotballer al gau yn 'e kunde kaam mei Johan Cruijff. "Je kon toen al zien dat het een geweldige voetballer was. Vreselijk goed", seit De Jong.

De âld-international út Ljouwert hat fyftjin ynterlannen spile en wie derby doe't Nederlân yn 1974 twadde waard op it WK. Hy makke op dat toernoai in goal tsjin Bulgarije en yn de finale tsjin West-Dútslân kaam hy as ynfaller yn it fjild foar Wim Rijsbergen.

De Jong, dy't as trainer de wrâld oer swalke is, hat yn 1992/1993 ek trainer west fan Cambuur. Nei goed oardel jier waard hy ûntslein en ferfongen troch Fritz Korbach. "Mijn vader zei nog: 'Doe het niet'. Maar ik deed het wel. Mijn vader werd in die tijd ernstig ziek, dus toen was het wel goed dat ik in Leeuwarden was."