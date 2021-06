Nije wentoer Thialf wurdt omwuolle mei 'gouden wimpels'

Oan de ûntwerpwedstriid diene ferskate arsjitekteburo's út it hiele lân mei. It te ferbouwen pân stiet ticht by Thialf. Yn de wentoer moatte úteinlik 112 wenienheden foar topsporters en harren mentoaren komme.

'Omwikkeld met gouden wimpels'

It winnende ûntwerp komt fan it arsjitekteburo René van Zuuk út Almere. De gemeente Hearrenfean en Zwanenburg Projecten kamen tegearre ta dit beslút. Yn it ûntwerp fan Van Zuuk liket it krekt as is de wentoer omwuolle mei gouden wimpels.

"Het ontwerp deed ons gelijk denken aan een opeenstapeling van Gouden Plakken. Beter past in onze ogen niet! Bij Heerenveen én het doel van de toekomstige bewoners", seit projectleider Bastiaan Dijk oer it winnende ûntwerp. It hat dan ek de tapaslike namme 'De Troffee' krigen.