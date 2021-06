Omrop TIP: Portret fan Anneke Douma yn Weromrop.tv

"It sjongen learst net, dat hast. Ik ha myn libben lang altyd songen", fertelt Anneke Douma. "As lyts famke gie ik by ús mem yn de bus en dan siet ik by de sjauffeur op de skurte altyd te sjongen. Ik hie mar ien doel yn it libben, en dat wie sjonge."

"Ik fyn net gau wat te gek"

Se rydt yn it tsjuster fan it iene bedriuwsfeest nei it oare, sykjend mei de kaart yn de hân. Yn de klaaikeamer noch wat hierlak yn it hier, de lippen stiftsje, kreaze blûze en in fleurich jaske oan. "Sa kin it wol, net?" Noch in peukje en dan pakt se de seal yn. "It is net inkeld mar sjonge, ik sjoch ek altyd nei de minsken. Je moatte mei minsken omgean. Ik fyn net gau wat te gek."

Doe't se 14 jier wie, gie se alle jûnen al op paad te sjongen op brulloften en partijen. Op har achttjinde kaam se by it beropsorkest De Sambrinco's. Dêrmei kaam ek it Fryske repertoire.