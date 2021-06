Earste peal fan proef-wolvestek komt by Boyl

De earste peal foar it proefstek om wolven tsjin te hâlden wurdt tiisdei slein yn Boyl. It wie al bekend dat der in wolvestek komme soe, mar wêr krekt wie noch net dúdlik. It stek om de wolf te kearen komt op de grins fan greide en natuer, om dúdlik te meitsjen wêr't de wolf wol wolkom is en wêr net. It is in inisjatyf fan de Stichting Wolvenhek Fryslân.