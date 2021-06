Tsjerkwerter sylhûetten ferivige foar Alvestêdekeunstwurk

Fan alle fyftjin Alvestêdetochten komt der in sylhûet fan waarfêst stiel yn de styl fan it jier dat dy hâlden is. It fyftjinde sylhûet is dy fan Kening Willem-Alexander en dêr hie keunstner Pieter Jan Stallen al in foto fan.

Ferivige

De Tsjerkwerters binne ûnder oaren delset as barones of ryksplysjeman. Doede Wijngaard stie snein as parsefotograaf model mei bûntmûtse en lammy coat.