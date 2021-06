Ljouwerter skippersferiening pleitet foar mear ljedders nei ferdrinking

Eltse kear docht it neffens Haarsma wer bliken dat it dreech is om feilich út it wetter te kommen by de hege kaaien. "Sels mei in lyts boatsje. Ek mei help is it dreech om ien mei klean oan út it wetter te heljen. Dus wy pleitsje der sterk foar om om de 200 meter feiligenstreppen oanlizze te litten troch de gemeente."

Bûten de binnenstêd

Yn de binnenstêd is der wol in oantal ljedders yn de grêften, seit Haarsma. "In omstanner kin de drinkeling altyd wize op sa'n trep om der út te kommen. Mar yn it brede wetter, dêr't in soad ferkear is, is neat te finen. Je komme der selsstannich net wei. Wy hawwe it yn de ôfrûne twa moannen fjouwer kear meimakke dat der ien yn it wetter bedarre. By it ûngelok mei de jonge hat tink ik net ien west. Mar soks triuwt je wol mei de noas op de feiten."

Sels mar ljedders pleatst

Guon skippers hawwe it heft mar yn 'e eigen hannen naam. Sa seit Lia van der Mark: "Een buurman heeft al eens contact gezocht met de gemeente, maar daar kreeg hij geen reactie op. Daarom hebben we zelf actie ondernomen. Wij hadden nog wat oude aluminium ladders staan, die hebben we op een paar plekken bij de haven gezet zodat mensen eruit kunnen komen als er wat gebeurt. Je kunt hier ontzettend moeilijk uit het water komen, het zou mij nooit lukken."