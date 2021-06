Oranje ferliest op grutte skerms yn Ljouwert: "Enorm pijnlijk dit"

Op it Saailân yn Ljouwert wie de wedstriid te sjen op grutte skerms. Dy stiene sa opsteld, dat allinne minsken op in ôfsletten terras se sjen koene. It wie drok. Mûlkapkes hoegden net mear op. Ofstân waard net altyd holden.

Misken hiene der lang op wachte, want de strange maatregels dy't ynfierd wiene om fersprieding fan it coronafirus foar te kommen, wiene krekt ferromme. Mar noch foardat de wedstriid dien wie, gongen de earsten alwer op hûs oan. It hoegde net mear.