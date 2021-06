Heechspringer Douwe Amels kampioen op NK, mar Spelen stean faai

Foar para-atleet Joël de Jong einige de dei dramatysk. Hy moast ek in goeie tiid delsette om him foar de Spelen te kwalifisearjen, mar dat slagge net troch in mankement oan syn protese.

Ferslachjouwer Geert van Tuinen seach hoe't it mis gie. "Hy wie as in spear fuort, en as der oait in momint wie dat er de limyt rinne soe, dan wie it hjir. Mar healweis de race grypte er ynienen nei syn protese. Doe wie it dien mei de race."

Troch de útsûnderlik waarme omstannichheden soe der swit by de protese kaam wêze. Dat kin er samar loslitte, en dan lizze je op de grûn. Dêrom hat De Jong no gjin tiid delset.

Foar him wie it net de lêste kâns op kwalifikaasje, seit Van Tuinen. Der binne noch mear wedstriden.