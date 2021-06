Team Makkelie, mei syn Fryske assistinten, fluitet it EK-duel Ingelân-Dútslân

De wedstriid is tiisdei om 18.00 oere yn it Wembleystadion yn Londen. Earder hie Makkelie de lieding by de wedstriid tusken Italië-Turkije en dy fan Ruslân tsjin Finlân.

De oare Nederlânske skiedsrjochter Björn Kuipers, mei de Fries Erwin Zeinstra yn syn team, hat oant no ta twa kear yn aksje west. Hy is net oansteld foar in duel yn de achtste finales.