Lang om let koe it wer; op stap yn diskoteken en nachtklups

It wie smoardrok yn it útgeansgebiet. Guon stienen al om 20.00 oere yn de rige foar de diskoteek.

"Drank en dansen", dat wie wat de measte stappers fan plan wienen. Oardel jier koenen se net op stap en dizze sneontejûn moast dat allegear ynhelle wurde. "We ha der in hiel soad sin oan!"

Oaren kamen nei de stêd 'om in bierke te dwaan'. Mei in faksinaasjebewiis of in test koenen se nei binnen. "It giet los, oant yn de lette oerkes."