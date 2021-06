Cambuurspits Maarten Pouwels giet nei Almere City FC

De 22-jierrige Pouwels kaam yn de simmer fan 2020 transferfrij oer fan Go Ahead Eagles en stie it ôfrûne seizoen alve kear yn it giel-blau. Hy makke ien doelpunt, dat wie yn de bekerwedstriid tsjin RKC Waalwijk yn oktober.

De Ljouwerter fuotbalklup helle mei Tom Boere en Sam Hendriks nije spitsen foar it kommende seizoen binnen.