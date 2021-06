Beitske Visser ferliest poadiumposysje

Visser ride op it tredde plak, mar tsjin it ein fan de race ferlear se de kontrôle neidat se fan achteren oanriden waard by in herstart achter de 'safety car'. It poadium koe se dêrtroch wol ferjitte.

De winst wie foar de Britske Alice Powell, dy't yn de trainingen en de kwalifikaasje ek al de rapste wie.

Op de Red Bull Ring yn it Eastenrykse Spielberg begûn sneon it nije seizoen fan de W Series. It is de heechste raceklasse foar froulju.

De wedstriden gienen ferline jier net troch, fanwege de útbraak fan it coronafirus. De lêste race wie mear as oardel jier lyn.