Fryslân hast coronafrij: gjin nije besmettingen meld yn 15 fan de 18 gemeenten

Fyftjin fan de achttjin gemeenten melden yn de ôfrûne 24 oeren hielendal gjin nije besmettingen. Yn Weststellingwerf waarden de measte besmettingen meld, dat gong om trije gefallen. De oare besmettingen binne registearre yn Ljouwert en De Fryske Marren.

Yn Fryslân binne yn de ôfrûne 24 oeren gjin nije stjergefallen meld as gefolch fan it coronafirus. Yn de rest fan Nederlân binne ek gjin nije stjergefallen registrearre. It is foar it earst sûnt 7 septimber dat der yn hiel Nederlân gjin nije stjergefallen teld binne.

Der is yn Fryslân ien pasjint mei it coronafirus opnaam yn it sikehûs. Dat giet om in ynwenner fan Noardeast-Fryslân.

It tal besmettingen de gemeente (sjochst de kaart net goed, klik dan hjir):