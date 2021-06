VC Trynwâlden grutsk op 'eigen' assistint-skiedsrjochter op it EK

Bestjoerslid Tjeerd Rijpma hat wol mei Jan de Vries fuotballe. "Ik ha sels noch wol lieder west fan Jan doe't hy yn de E's siet. Ik ha noch wol mei him yn it earste alvetal keept." It is foar Rijpma dan ek bysûnder om De Vries sa op it EK te sjen. "Ik sjoch toch krekt efkes wat skerper oft Jan it wol goed docht, oft er net in flaterke makket. Je fine it moai dat hy der is en tagelyk ha je wat spanning."

Ingelân - Dútslân?

Rijpma en Inia fine dat team Makkelie it goed docht op it EK. "Se binne der no noch en dat is in goed teken", seit Inia. It is ôfwachtsjen oft De Vries noch in wedstriid flagje sil, want hoe fierder oft Nederlân komt, hoe lytser oft de kâns wurdt. Rijpma: "Net alle achtste finales binne fersein, dus ik hoopje dat hy tiisdei noch dy hiele moaie wedstriid krijt, fan Ingelân tsjin Dútslân. Dat soe wol hiel moai wêze."

De klup gunt it De Vries hiel bot. "It is syn earste toernoai en as je no al by de lêste achtste finales stean kinne, dan is dat al in hiel grut komplimint", seit Inia. "Ik tink dat harren EK al net mear stikken kin."