'Oogsttuin' yn Nijhoarne biedt húshâldigen fergees griente

"Ik kin hjir op in sûne manier oan myn griente komme. It is hiel earfol om it sels fan de tún te heljen", seit ien fan de besikers. Se docht in oplieding en hat dêrom net folle ynkommen.

Der is tsien bunder grûn beskikber en dêrfan is no oardel bunder no yn gebrûk. Fan de tún kinne úteinlik 250 húshâldingen ite. Freeds en sneons kin der rispe wurde.