Cambuurdirekteur Ard de Graaf: "We zullen er vol voor moeten gaan"

"De sportieve uitdaging zit erin dat we in de eredivisie gaan spelen. Daar komt veel bij kijken, zeker in het oude Cambuurstadion om dat geschikt te maken. Op de langere termijn zit de uitdaging erin dat we de overstap maken naar het nieuwe stadion. Daar kunnen we onze tanden de komende periode inzetten."

Kabels oer it dak

Oan it hjoeddeistige stadion moatte noch wat saken oanpast wurde. "De eisen van de eredivisie zijn hoog, dat zit bijvoorbeeld in de bekabeling om de wedstrijden live op ESPN uit te zenden. Die kabels moeten worden vervangen en we hebben geen schachten in het stadion, dus dat moet door de gang en over het dak. Dat kost duizenden euro's, en heel veel tijd en energie."

Fertrouwen yn de ploech

Hy hat alle betrouwen yn de sportive ploech. "Het is een goede ploeg. We zijn met ruime afstand kampioen geworden. Het grootste deel blijft en er zijn een paar nieuwe jongens bij." Wat it budzjet oanbelanget stiet Cambuur frij ûnderoan. "Maar budget is niet alles bepalend. We moeten er minimaal drie onder ons houden, dat is onze doelstelling, zodat we rechtstreeks in de eredivisie blijven. Dat zal een hele strijd worden, maar ik voel zoveel energie om daarvoor te gaan. Met een enorme teamgeest van het elftal waarin iedereen samen hetzelfde doel heeft. Dat combineren we met hard werken, daar zullen we vol voor moeten gaan."