Omrop TIP: Groeten uit Friesland

Keatsen

Sjoernalist Ate de Jong rint simmerdeis it leafst hiele dagen op it keatsfjild om, en hy genietet fan de sport en de ferhalen. It is in romantyske, mar ek konservative wrâld. Tagelyk makke De Jong him yn syn wurk altyd hurd foar oare kulturele minderheden. Mei FryslânDOK praat De Jong oer de tsjinstelde krêften dy't er fielt tusken syn wurk en syn leafde foar it keatsen.